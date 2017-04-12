Sinan Erşahin, 13 Nisan'da Aynalı Geçit Sahnesi'nde!



Sinan Erşahin, Klasik Gitar



Gitar hayatına 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Gitar Bölümü'ne girerek başlayan Erşahin, daha sonra "Prag Music Academy" de (HAMU) burslu olarak Milan Zelenka'nın sınıfında performans programına kabul edildi. Prag'taki çalışmalarını başarıyla tamamladıktan sonra, İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde lisansüstü eğitimine devam etti. MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı' ndan Sanatta Yeterlik diploması ile mezun oldu.Türkiye'de ve yurtdışında önemli salonlarda birçok solo ve oda müziği konserleri veren Erşahin, Meksika-Morelia Gitar Festivali, İtalya-İmperia Gitar Festivali, Paris Gitar Festivali, İzmir-Karaburun Gitar Festivali, Ankara-Bilkent Gitar Günleri, Bakü Uluslararası Müzik Festivali ve daha birçok festival tarafından davet edilmiş konserler ve masterclass dersleri vermiş, yarışmalarda jüri üyeliği yapmıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde çok önemli şeflerle çalışmış, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Filarmonia İstanbul Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Eskişehir Belediye Senfoni orkestrası, CRR Senfoni Orkestrası, Bakü Filarmoni orkestrası gibi orkestralarla da solist sanatçı olarak konserler vermiştir. 2014 ve 2015 yıllarında düzenlenen 1. ve 2. CRR İstanbul Gitar Festivalleri'nin sanat koordinatörlüğünü üstlenen Sinan Erşahin, halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda doçent olarak öğretim üyeliği yapmakta olup, konser etkinliklerine devam etmektedir.



Konser Programı



I.Albeniz



Rumeros de La Caleta



Asturias



F. Tarrega



Grand Valse



Capricho Arabe



A.Pıazzola



A.Verano Portena Liber Tango



ARA



J. Radrıgo Guitar Concerto 'Aranjuez'



Allegro Con Spirito



Adagio



Allegro Gentile



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Aynalı Geçit



Mekan Adresi : Meşrutiyet Caddesi Avrupa Pasajı Kat: 2



Başlangıç Saati : 13.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 20: 00: 00



Kategori : Sinan Erşahin



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır