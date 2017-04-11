Sinan Erşahin 19 Nisan'da Konser Verecek

Carlo Domeniconi, Francisco Ortiz gibi dünyaca ünlü sanatçılarla masterclass düzenleyen ve aynı sahneyi paylaşan gitarist Sinan Erşahin müzikseverlerle buluşacak.



Akbank Sanat'ta 19 Nisan'da sahne alacak Erşahin, konserde gitar repertuvarından seçkin eserlere yer verecek.



Sinan Erşahin, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Gitar Bölümü'ne Ahmet Kanneci'nin öğrencisi olarak 1986'da kabul edildi. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitiren Erşahin, Prag Music Academy'de Milan Zelenka'nın sınıfında burslu performans programına kabul edildi. Prag'taki çalışmalarının ardından İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde lisansüstü eğitime başlayan Erşahin, MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı'ndan Sanatta Yeterlik diplomasıyla mezun oldu.



Gitar ve senfonik orkestra için 2016'da yazdığı "Grand Rondo" isimli konçerto, 10. Bilkent Gitar Günleri kapsamında seslendirilmek üzere seçilen Erşahin, Türkiye'nin yanı sıra yurtdışında da önemli salonlarda birçok solo ve oda müziği konseri verdi.



Erşahin, 2014 ve 2015 yıllarında düzenlenen 1. ve 2. CRR İstanbul Gitar Festivalleri'nin sanat koordinatörlüğünü üstlendi.