Sinan Engin: "Ersan Gülüm Faydalı Bir Transfer"

FutbolArena Röportaj - Çin'deki performansı nedeniyle beğenilmeyen ve geri gönderilen Ersan Gülüm'ün geri dönmesiyle ilgili olarak Sinan Engin FutbolArena'ya konuştu.



SİNAN ENGİN: "RHODOLFO GİDER, ERSAN DÖNER"



Her şeyden önce Beşiktaş'ın alternatifi fazlalaşmış oluyor diyen Engin, "Tahminime göre Rhodolfo'yu gönderecek Beşiktaş ve yerine de Ersan'ı almış olacak. Tabi Ersan'ı sol bekte de kullanabilirsin" dedi.



"BENCE FAYDALI TRANSFER"



Her türlü sakatlık olabilir, Mitovic istenildiği gibi çıkmayabilir dolayısıyla Ersan transferi bana göre kötü değil. Faydalı bir transfer. Türkiye'yi tanıyor, Beşiktaş'ta oynamış, tecrübeli bir oyuncu. Alışması, ısınması beklenecek bir transfer değil. Bence faydalı bir transfer dedi.