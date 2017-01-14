Sinan Engin'den Mehmet Ekici, Fenerbahçe ve Beşiktaş İddiası

FutbolArena - Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Mehmet Ekici'nin hangi takıma transfer olacağı büyük merak konusu olurken, Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin bu konuyla alakalı çarpıcı ifadeler kullandı. Fenerbahçe ve Mehmet Ekici transferi hakkında flaş iddia



15 gün önce bir Fenerbahçeli yöneticiyle konuştuğunu söyleyen Sinan Engin, "Yaklaşık 15 gün önce bir Fenerbahçeli yönetici ile görüştüm. Mehmet Ekici ile anlaştık dedi. Ardından 1 hafta sonra daha aynı yöneticiyle yine görüştüm. Bana dediği şu, Beşiktaş araya girdi ve transferi bozdu. Yoksa iş bitmişti. Hatta Advocaat bile Mehmet Ekici'yi bizzat arayarak onunla konuşmuş." ifadelerini kullandı.



SİNAN ENGİN'DEN BEŞİKTAŞ TRANSFER İDDİASI



Beyaz Futbol'da konuşan Sinan Engin, Beşiktaş'ın da transfer gündemiyle alakalı konuşurken, "Ersan transferine kesin gözüyle bakılıyor ama orada pürüz var. Demba Ba ise Beşiktaş'a bedava gelmek istiyor. Ancak bana sorarsan Beşiktaş'ın ikinci yarıda golcü transferi yapması zor. Bu saatten sonra iyi bir golcü bulamazsın." dedi.



Mehmet Ekici transferinde son durum



Başkan Muharrem Usta, Mehmet Ekici ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Usta, Ekici'ye "Biz seni Beşiktaş'a vermek istiyoruz. Oraya gitmeni arzuluyoruz" diyecek. Ekici ise başkana "Trabzonspor, menfaatlerine uygun davranmak istiyorum. Ben bu kulübe haksızlık yapmak istemiyorum. İsteseydim devrede bir takımla anlaşır sezon sonu bedava giderdim. Ama bu durum yapıma ters" sözleriyle Fenerbahçe'ye verdiği sözü hatırlatacak.



Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici için transfer teklifi



Sarı lacivertlilerin Aatıf'ın gitmemesi sonrası Trabzonspor'a önerdiği sadece para teklifini 2 milyon Euro'ya kadar çıkarttığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, Muharrem Usta ve Ekici görüşmesi sonrası çıkacak kararı bekliyor.