Sinan Engin: Atiba'nın Heykeli Dikilsin

Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönerek şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım attı. Maçta 7 gol olurken Beşiktaş'ın son golünü atan Atiba, 3 puanı getiren isim oldu. Beşiktaş'a transfer olduğundan bu yana taraftarın sevgilis haline gelen Atiba için, Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin 'heykeli dikilsin' önerisinde bulundu. 'ÇARŞININ İÇİNE YAPILABİLİR' Çarşı grubuna seslenen Engin 'Be...