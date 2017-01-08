Sinan Canan ile Yaratıcı Beyin Atölyesi, 8 Ocak'ta nBeyin Atölye'de sizlerle...



"Yaratıcı beynin sınırları hakkında hiç bilmediklerinizi öğrenecek, egzersizler ile benzersiz deneyimler yaşayacaksınız. Bu atölye çalışmasından sonra farklı bir insan olacaksınız! Kontenjan sadece 20 kişi, kaçırmayın!"



Atölye Hakkında



• Beynin çalışma prensipleri hakkında unutmamız gerekenler



• Birbirimize bu kadar benzememize rağmen neden benzersiziz?



• Görmek ne demek : olduğu gibi görmek ve bildiklerimizle gördüklerimizi değiştirmek



• Nasıl öğreniriz?



• Öğrenmenin unutulan kuralları



• Motivasyon nereden gelir, nereye götürür?



• Değişen beynimiz ve değişimin kuralları



• Bilmek ve yapabilmek arasındaki fark



• Aynalama: Bir ayna olarak beyin



• Beynin esas işi: örüntü algısı



• Yaratıcı zihnin biyolojisi: akış deneyimi



• İlham ve yaratıcılık: nereden geliyor



• Sanat neden var



• Sağ ve sol beyin ve anlamları



• Neden sınırları yıkmak isteriz



• NBeyin olmak ne demektir?



Atölye egzersizleri:



• Akış deneyimi



• Zihniniz inanırsa; zihnin beden üzerine etkisi Kimler gelmeli



Kendisinin muhteşem olduğu konusunda şüphesi olan herkes!



Eğitmen Hakkında



Prof. Dr. Sinan Canan, PhD1972 yılında Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans, aynı kurumun Fizyoloji Anabilim Dalı'nda ise doktora eğitimini tamamladı. 2010 yılında Tıbbi Fizyoloji Doçenti ünvanını aldı. Başkent, Turgut Özal ve Yıldırım Beyazıt Üniversitelerinin tıp fakültelerinde toplam 10 yılı aşkın süre öğretim üyesi olarak çalıştı. Tüm akademik kariyeri boyunca disiplinlerin sınırlarında yer alan araştırma konularıyla ilgilenmeyi tercih etti. Kaos Teorisi, Karmaşıklık, Fraktal Geometri, Doğadaki biçimler, Öğrenme, Lisan ve afazi, Zihin ve Beyin gibi konularda ülke çapında genel dinleyiciye yönelik konferans ve programlar düzenlemekte, bilimi ve özellikle de zor addedilen bilimsel konuları herkesin anlayabileceği anlatılara dönüştürme işi, zamanının çoğunu kaplamaktadır. "Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler" ve Değişen Be(y)nim adlı kitapların yazarıdır. 2013 yılında bir bilimsel anlatı ve araştırma merkezi olan [n]Beyin'i kurmuştur ve halen [n]Beyin'de bilimsel kurul başkanlığı ve Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim üyeliği görevlerini sürdürmektedir.Sinan Canan, Bige Canan ile evli; Aybike, Metehan ve Melike Canan'ın da babasıdır. "Hayatın, tek bir işle uğraşmak için fazla uzun; insanın ise, tek bir işle ömrünü tüketmek için fazla karmaşık olduğuna" inanmakta ve bu yönde çalışmalarına elinden geldiğince devam etmektedir.