Sinan Canan ile Bir Ar-Ge Ürünü Olarak Beyin

"Modern dünyada 3.5 milyar yıllık bir Ar-Ge ürünü olarak insan beyni" Atölyesi Prof Dr Sinan Canan'ın sunumu ile sizlerle!
Atölyenin ana çıktısı: Biyolojik ayarımızı öğreneceğiz.
Nelerden bahsedeceğiz?
İnsan nedir?
Nasıl hayatta kalıyor?
Bedenimiz niye böyle?
Bizi hayatta tutan eklenti: Beyin
Canlılık tarihi
Akrabalarımızı tanıyalım
Şeceremiz
Kozmik takvimde neredeyiz?
Diğer beyinleri anlamadan kendimizi niye anlayamayız?
İnsanın yükselişi: insan nasıl insan oldu?
Beynin katmanları
Ödül ceza sisteminin bize yaptıkları
Bağımlılıklarımızın biyolojik kökeni
Neden sadece insan bağımlı
Neden herkes bağımlı olmaz
Bizi insan yapan et parçası: ön beyin
En zor işimiz: beyni beslemek (biyolojik olarak)
Ne yemeli ne yememeli? Beslenmenin fabrika ayarları
Diyet mi perhiz mi yaşam tarzı mı?
Tarım: insanlığın ilk intihar girişimi
Ellerimiz bizi nasıl insan yaptı?
Ritmik beden : Biyolojik ritimler
Stres: Neden sadece insanı öldürüyor (zebralar neden ülser olmuyor?) Süreğen sistemin bize ettikleri
Sosyal beyin
Diğerleri olmadan neden işlev göremiyoruz
Ayna nronlar öğrenme gülümseme selamlaşma ve diğerleri
Modern dünya: biz yaptık peki o bize neler yapıyor
Fabrika ayarlarımızla yarattığımız yaşam arasındaki uyumsuzluk
Örüntüler ve örüntü algısı: Beynin esas işi
Bilinenden bilinmeyene örüntü algısının sınırları – nasıl hayatta kaldık
Yüzleri tanıma, dil öğrenme ve diğer bize has yeteneklerin sırrı ve ortak noktası
Yapay zeka ile yaşamak
Eğitmen Hakkında:
Kimler gelmeli
Muhteşem olduğu konusunda şüphe eden herkes!
Eğitmen Hakkında
Prof. Dr. Sinan Canan, PhD
1972 yılında Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans, aynı kurumun Fizyoloji Anabilim Dalı'nda ise doktora eğitimini tamamladı. 2010 yılında Tıbbi Fizyoloji Doçenti ünvanını aldı. Başkent, Turgut Özal ve Yıldırım Beyazıt Üniversitelerinin tıp fakültelerinde toplam 10 yılı aşkın süre öğretim üyesi olarak çalıştı. Tüm akademik kariyeri boyunca disiplinlerin sınırlarında yer alan araştırma konularıyla ilgilenmeyi tercih etti. Kaos Teorisi, Karmaşıklık, Fraktal Geometri, Doğadaki biçimler, Öğrenme, Lisan ve afazi, Zihin ve Beyin gibi konularda ülke çapında genel dinleyiciye yönelik konferans ve programlar düzenlemekte, bilimi ve özellikle de zor addedilen bilimsel konuları herkesin anlayabileceği anlatılara dönüştürme işi, zamanının çoğunu kaplamaktadır. "Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler" ve Değişen Be(y)nim adlı kitapların yazarıdır. 2013 yılında bir bilimsel anlatı ve araştırma merkezi olan [n]Beyin'i kurmuştur ve halen [n]Beyin'de bilimsel kurul başkanlığı ve Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim üyeliği görevlerini sürdürmektedir.Sinan Canan, Bige Canan ile evli; Aybike, Metehan ve Melike Canan'ın da babasıdır. "Hayatın, tek bir işle uğraşmak için fazla uzun; insanın ise, tek bir işle ömrünü tüketmek için fazla karmaşık olduğuna" inanmakta ve bu yönde çalışmalarına elinden geldiğince devam etmektedir…
Sinan Canan ile Bir Ar-Ge Ürünü Olarak Beyin
"Modern dünyada 3.5 milyar yıllık bir Ar-Ge ürünü olarak insan beyni" Atölyesi Prof Dr Sinan Canan'ın sunumu ile sizlerle!Atölyenin ana çıktısı: Biyolojik ayarımızı öğreneceğiz.
"Modern dünyada 3.5 milyar yıllık bir Ar-Ge ürünü olarak insan beyni" Atölyesi Prof Dr Sinan Canan'ın sunumu ile sizlerle!