Sinan Canan ile Bir Ar-Ge Ürünü Olarak Beyin

"Modern dünyada 3.5 milyar yıllık bir Ar-Ge ürünü olarak insan beyni" Atölyesi Prof Dr Sinan Canan'ın sunumu ile sizlerle!



Atölyenin ana çıktısı: Biyolojik ayarımızı öğreneceğiz.



Nelerden bahsedeceğiz?



İnsan nedir?



Nasıl hayatta kalıyor?



Bedenimiz niye böyle?



Bizi hayatta tutan eklenti: Beyin



Canlılık tarihi



Akrabalarımızı tanıyalım



Şeceremiz



Kozmik takvimde neredeyiz?



Diğer beyinleri anlamadan kendimizi niye anlayamayız?



İnsanın yükselişi: insan nasıl insan oldu?



Beynin katmanları



Ödül ceza sisteminin bize yaptıkları



Bağımlılıklarımızın biyolojik kökeni



Neden sadece insan bağımlı



Neden herkes bağımlı olmaz



Bizi insan yapan et parçası: ön beyin



En zor işimiz: beyni beslemek (biyolojik olarak)



Ne yemeli ne yememeli? Beslenmenin fabrika ayarları



Diyet mi perhiz mi yaşam tarzı mı?



Tarım: insanlığın ilk intihar girişimi



Ellerimiz bizi nasıl insan yaptı?



Ritmik beden : Biyolojik ritimler



Stres: Neden sadece insanı öldürüyor (zebralar neden ülser olmuyor?) Süreğen sistemin bize ettikleri



Sosyal beyin



Diğerleri olmadan neden işlev göremiyoruz



Ayna nronlar öğrenme gülümseme selamlaşma ve diğerleri



Modern dünya: biz yaptık peki o bize neler yapıyor



Fabrika ayarlarımızla yarattığımız yaşam arasındaki uyumsuzluk



Örüntüler ve örüntü algısı: Beynin esas işi



Bilinenden bilinmeyene örüntü algısının sınırları – nasıl hayatta kaldık



Yüzleri tanıma, dil öğrenme ve diğer bize has yeteneklerin sırrı ve ortak noktası



Yapay zeka ile yaşamak



Eğitmen Hakkında:



Kimler gelmeli



Muhteşem olduğu konusunda şüphe eden herkes!



Eğitmen Hakkında



Prof. Dr. Sinan Canan, PhD



1972 yılında Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans, aynı kurumun Fizyoloji Anabilim Dalı'nda ise doktora eğitimini tamamladı. 2010 yılında Tıbbi Fizyoloji Doçenti ünvanını aldı. Başkent, Turgut Özal ve Yıldırım Beyazıt Üniversitelerinin tıp fakültelerinde toplam 10 yılı aşkın süre öğretim üyesi olarak çalıştı. Tüm akademik kariyeri boyunca disiplinlerin sınırlarında yer alan araştırma konularıyla ilgilenmeyi tercih etti. Kaos Teorisi, Karmaşıklık, Fraktal Geometri, Doğadaki biçimler, Öğrenme, Lisan ve afazi, Zihin ve Beyin gibi konularda ülke çapında genel dinleyiciye yönelik konferans ve programlar düzenlemekte, bilimi ve özellikle de zor addedilen bilimsel konuları herkesin anlayabileceği anlatılara dönüştürme işi, zamanının çoğunu kaplamaktadır. "Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler" ve Değişen Be(y)nim adlı kitapların yazarıdır. 2013 yılında bir bilimsel anlatı ve araştırma merkezi olan [n]Beyin'i kurmuştur ve halen [n]Beyin'de bilimsel kurul başkanlığı ve Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim üyeliği görevlerini sürdürmektedir.Sinan Canan, Bige Canan ile evli; Aybike, Metehan ve Melike Canan'ın da babasıdır. "Hayatın, tek bir işle uğraşmak için fazla uzun; insanın ise, tek bir işle ömrünü tüketmek için fazla karmaşık olduğuna" inanmakta ve bu yönde çalışmalarına elinden geldiğince devam etmektedir…