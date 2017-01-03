Sinan Akçıl: Konseri En Kalabalık Yerlerde Yapacağım, Durduramazsın Terör

Yılbaşı gecesi Reina'daki terör saldırısı, benzer mekanlarda sahne alan ve yılbaşı eğlencesine katılan sanatçıları derinden etkiledi. Pek çok gece kulübü kısa süreliğine kapanma kararı aldı. Konser ve gece mekanlarında katılımcı sayısında düşüş gözlemlendi. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ise, Almanya'nın Augsburg kentindeki konserinden bir görüntü paylaşarak, teröre tepkisini dile getirdi.

"YİNE EN KALABALIK YERLERDE YAPACAĞIM"

Almanya'da üst üste iki konser veren Sinan Akçıl, geceden paylaştığı görüntünün altına şu notu düştü:

"Halk konseri değil, yılbaşı gecesi sahne aldığım 2'nci mekan, yer Augsburg...Herkes Türk şarkıcı geldiği için, Türkçe sarkıları bağıra çağıra söylemek için orada yeni yıla girişini kutluyor...Ben yine en çok konseri 2017 de, yine en kalabalık yerlerde yapacağım, seyredin, çünkü SUSTURAMAZSIN beni, durduramazsın beni terör. "

"BAŞKA ÜLKEMİZ YOK"

Yeni yıla Almanya'da giren Sinan Akçıl, Reina'daki haberi aldığında şu kelimelerle düşüncelerini ifade etmişti:

"Neye yarar? Başka ülkede yüzüme vuran güneş...Dün gece onbinlerce kişiyle teröre lanet okudum da sahnede bugün ne değişti? Bir şeyler değişmeli, dünyada ne yapılıyorsa bizde de aynısı yapılmalı, Türkiye kınamaları, teröre lanet v.s anladım da..Ben 1 Ocak 2017 de gülmek isterdim...Bizi güldürmediler yine, güldürecek sebepler olacağını da zannetmiyorum...Ama bu topraklarda huzuru, güveni ve mutluluğu başarmamız gerekiyor arkadaşlar başka ülkemiz yok..Hanginiz gider ki güvenli değil diye buralardan? Hiçbiriniz. O zaman bi yerden başlayalım artık."

İşte Sinan Akçıl'ın o paylaşımı:

Sinan Akçıl yılbaşı gecesi Almanya'nın Stuttgart şehrinde sahne aldı.

Daha sonra ise Augsburg şehrinde sahneye çıktı.