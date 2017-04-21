Sınai Mülkiyet Verileri

Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) mart ayı itibarıyla yapılan marka başvurusu sayısı 26 bin 8'i yerli olmak üzere, toplam 29 bin 615'e ulaşırken, yerli marka başvuru oranı yüzde 87,7 oldu.



TÜRKPATENT'ten mart ayı sınai mülkiyet verilerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, geçen ay patent başvuru sayısı bin 221 yerli, 2 bin 737 yabancı olmak üzere 3 bin 958'e yükseldi. Patent başvuruları geçen yıla göre yüzde 23,1 arttı.



Faydalı model başvuru sayısı, 890'ı yerli olmak üzere toplam 901'e ulaştı. Yerli faydalı model başvurusu oranı da yüzde 98,8 olarak kayıtlara geçti.



Tasarım başvuru sayısı 10 bin 424'ü yerli, 317'si yabancı olmak üzere toplam 10 bin 741'i buldu. Yerli tasarım başvurusu oranı, yüzde 94,17 oldu.



Bu dönemde, marka başvurusu sayısı 26 bin 8'i yerli olmak üzere, toplam 29 bin 615'e ulaşırken, yerli marka başvuru oranı yüzde 87,7 olarak belirlendi.



- Tescil sayıları



Mart itibarıyla tescil sayıları ise markada 15 bin 659'u yerli olmak üzere toplam 18 bin 803, patentte 482'si yerli olmak üzere toplam 3 bin 312, faydalı modelde 704'ü yerli olmak üzere toplam 723, tasarımda 8 bin 912'si yerli olmak üzere toplam 9 bin 175 olarak kaydedildi.