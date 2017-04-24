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Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Uygulama Esasları Belirlendi
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Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Uygulama Esasları Belirlendi

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun uygulanmasında marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların belge verilerek korunması ile ilgili uygulanacak usul ve esaslar belirlendi.

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Uygulama Esasları Belirlendi

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun uygulanmasında marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların belge verilerek korunması ile ilgili uygulanacak usul ve esaslar belirlendi.

Türk Patent ve Marka Kurumunun "Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması amaçlanan Sınai Mülkiyet Kanunu, TBMM tarafından 22 Aralık 2016'da kabul edilerek 10 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Bugün yürürlüğe giren uygulama yönetmeliğinde de marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adı başvurularına ilişkin esaslar, kurallar ve şartlar yer aldı.

Yönetmelikte, marka, patent, tasarım, coğrafi işaretleme başvurusu, müracaat incelemeleri, tescil esasları, itiraz uygulamaları, patent başvurularının fiziksel özellikleri gibi başlıklara ilişkin konular da ayrıntılı düzenlendi.

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Resmi Gazete, Ekonomi, 10 Ocak, Aralık, Patent, Yargı, Türk, Fizi, Fizy, TBMM