Sina Yarımadası'ndaki Şiddet Olayları

Mısır Başbakanı Şerif İsmail, Kuzey Sina ilinin bazı bölgelerinde 10 Temmuz'a kadar belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan etti.



Mısır Haber Ajansı MENA'nın haberinde, Başbakan İsmail'in ilan ettiği sokağa çıkma yasağının, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren başlayacağı ve Cumhurbaşkanlığı kararı gereğince 10 Temmuz'da olağanüstü halin kaldırılmasına kadar devam edeceği belirtildi.



Haberde, sokağa çıkma yasağının yerel saatle 19: 00 - 06: 00 arasında uygulanacağı aktarıldı.



Kararın, parlamentonun onayından geçtikten sonra Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.



İsmail'in bu kararı, Sina'nın güneyindeki St. Catherine Manastırı yolu üzerinde bir kontrol noktasına yapılan ve bir polisin hayatını kaybettiği olayın ardından aldığı ifade ediliyor.