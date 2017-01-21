Sina Yarımadası'nda Şiddet Olayları

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce atılan havan mermisi sonucu, 1'i çocuk 8 sivil yaşamını yitirdi.



Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kuzey Sina vilayetinin Refah kentinde bir eve kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce havan mermisi atılması sonucu 10 yaşında 1 çocuk ile 7 sivil öldü.



Bu arada Kuzey Sina'da emniyet güçleri ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada üst düzey bir emniyet yetkilisinin yaralandığı aktarıldı.



Güvenlik güçlerinin Ariş kentinin güneyinde silahlı gruplara ait bir mevziye düzenlediği operasyonda çatışma çıktığını ifade eden kaynaklar, Kuzey Sina İstihbarat Şefi Tuğgeneral Vehbe Şuri'nin yaralandığı ve Ariş Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisini verdi.



Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.



Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki birçok ilde "terörist ve tekfirci" olarak nitelendirdiği unsurlara yönelik, güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle operasyonlar yapıyor.



Ülkenin kuzeyindeki Sina'da, Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.