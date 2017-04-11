Simülasyon Aracıyla Emniyet Kemerinin Önemine Dikkat Çekti

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmek için emniyet kemeri simülasyon aracı getirildi.



Emniyet kemeri konusunda trafik bilincinin oluşması ve emniyet kemeri kullanma alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla 3 günlüğüne Adıyaman'a getirilen emniyet kemeri simülasyon aracı, Demokrasi Parkı içerisine kuruldu. Vatandaşların



Trafik polisleri tarafından ayrıca Demokrasi Parkı önünde de yapılan emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen uygulamada emniyet kemeri takmayan bazı sürücüler araçlarından indirilerek emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmak için simülasyon aracına bindirildi. Araca bindirilen sürücüler emniyet kemerinin önemini fazlasıyla anladıklarını bundan sonra emniyet kemeri takmadan araçlarını çalıştırmayacaklarını söylediler.



Emniyet kemerinin önemine dikkat çeken Emniyet Müdürü Metin Alper ise, "Trafik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından bir tanesidir. Bu aracımızda emniyet kemeri kullanılması durumunda kendimizi ne kadar emniyette hissettiğimiz, emniyet kemeri kullanılmaması durumunda da ne kadar büyük riskleri aldığımızı bizzat kaza olmadan yaşamaktır. Vatandaşlarımız ve okul öğrencilerimiz sağ olsunlar geldiler ve kendilerini arabanın içerisinde denediler. Sıklıkla söylüyoruz, emniyet kemeri kullanımı yaralama olaylarında yüzde 55'lere, ölüm oranlarını da yüzde 45'lere kadar düşürerek fayda sağlamaktadır. Tabi yılda 5 bin kişinin öldüğü, 200 binden fazla kişinin de yaralandığı bir ülkede yaşıyoruz. Bizler herkesin daha güvenilir bir halde yolculuk etmeleri için emniyet kemerlerini kullanmaları konusunda önemle uyarıyoruz" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN