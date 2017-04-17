Şimşek: Ysk Başkanı Gerekli Açıklamayı Yaptı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, YSK'nın sandık mührü olmayan zarfların içerisindeki oyların geçerli olması kararına ilişkin "YSK oy konusunda geçerli açıklamayı yaptı. Türkiye'de çok adil bir seçim oldu" dedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon kanalının canlı yayınında Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Anayasa değişikliğini ön gören halk oylamasında sandık mührü olmayan zarfların içerisindeki oyların geçerli olması kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, "YSK Başkanı oy konusuyla ilgili gerekli açıklamayı yaptı. Çok adil bir seçim oldu. YSK bu konuda net olarak gereken değerlendirmeleri yapmış" dedi.



(İHA)