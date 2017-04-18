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Şimşek, Yasakların Kaldırılması İçin Rusya'ya Gidiyor
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Şimşek, Yasakların Kaldırılması İçin Rusya'ya Gidiyor

Başbakan Yardımcısı Şimşek başkanlığındaki heyet, yaş meyve ve sebze ithalatı ile Türk işçi çalıştırılmasına yönelik yasakların kaldırılması talebinde bulunacak.

Şimşek, Yasakların Kaldırılması İçin Rusya'ya Gidiyor

Başbakan Yardımcısı Şimşek başkanlığındaki heyet, yaş meyve ve sebze ithalatı ile Türk işçi çalıştırılmasına yönelik yasakların kaldırılması talebinde bulunacak

Kaynak: Dunya.com

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