Şimşek, Yasakların Kaldırılması İçin Rusya'ya Gidiyor
Başbakan Yardımcısı Şimşek başkanlığındaki heyet, yaş meyve ve sebze ithalatı ile Türk işçi çalıştırılmasına yönelik yasakların kaldırılması talebinde bulunacak.
Başbakan Yardımcısı Şimşek başkanlığındaki heyet, yaş meyve ve sebze ithalatı ile Türk işçi çalıştırılmasına yönelik yasakların kaldırılması talebinde bulunacak
Kaynak: Dunya.com
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