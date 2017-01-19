Şimşek: Vergi Yoluyla Enflasyonun Artmasına İzin Vermeyeceğiz

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, döviz kurlarındaki yükselişin, özellikle açık pozisyonu olan reel sektör ve enflasyon üzerinde etkili olduğuna dikkat çekti ve "vergi yoluyla enflasyonun artmasına izin vermeyeceklerini" söyledi.



Şimşek Habertürk TV'nin Davos'ta ekonomideki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlarken, "Kur reel sektörü, özellikle açık pozisyonu olanları olumsuz etkiliyor; bu konuyu çalışıyoruz. Orta-uzun vadede, Türkiye'nin kurla ilgili bir sorunla karşılaşmaması için cari açığı ve açık pozisyonları yönetilebilir düzeyde tutmak için ciddi çabalarımız var.

"MB hedeflerine biz de idari olarak destek vereceğiz"

Önümüzdeki haftalarda bu konuda makro ihtiyati düzeyde adımlar atacağız" dedi.

Döviz kurundaki gelişmelerin enflasyona da etkisi olduğunun altını çizen Şimşek, "Önümüzdeki dönemde özellikle vergi yoluyla enflasyonun artmasına izin vermeyeceğiz. Enflasyonun hızlı şekilde Merkez Bankası'nın hedeflerine uygun hale gelmesine biz de idari olarak destek vereceğiz" diye ekledi.

"Merkez Bankası kendi penceresinden gereken şeyleri yapmalıdır"

Sözlerini, "Merkez Bankası'nın doğru zamanda doğru şeyler yapması kadar kritik önem taşıyan başka bir husus bilmiyorum" diye sürdüren Şimşek, "Merkez Bankası kendi penceresinden gereken şeyleri yapmalıdır; geçmişte yapmıştır yine yapacağına inanıyorum. Nihai bir enflasyon hedefimiz var; şoklar nedeniyle hedeften sapmaları tekrar eski noktasına getirmek Merkez Bankası'nın asli görevidir, buna odaklanmalı" dedi.

"Fitch ile bir ayda iki kez görüştüm"

Türkiye'nin kredi notuna ilişkin kararını 27 Ocak'ta açıklaması beklenen uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch ile son bir ay içinde iki kez görüştüğünü de vurgulayan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Zor bir dönemden geçtik maalesef bu zorluklar uluslararası değerlendirme kuruluşlarının değerlendirmelerine yansıdı. Türkiye'yi yatırımlar için tekrar güçlü bir cazibe merkezine dönüştürmeliyiz bunu başarırsak rating kuruluşları Türkiye'nin notunu tekrar artırır. Bizim dönemimizde kredi notları hızlı şekilde artmıştır, zorlukları aşınca yeni dönemi yansıtan patikaya yine girmiş olacağız."

- İstanbul