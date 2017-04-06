Şimşek ve Yılmaz Zeugma Müzesi'ni Gezdi
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezdi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezdi.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, kentteki temaslarının ardından Zeugma Müzesi'nde 6 yerel televizyonun ortak canlı yayın konuğu oldu.
Gündeme ilişkin değerlendirmelerin ardından Yılmaz'a Başbakan Yardımcısı Şimşek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk de katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, müzedeki eserler ve meşhur "Çingene Kızı" mozaiği hakkında Şimşek ve Yılmaz'ı bilgilendirdi.
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