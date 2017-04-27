Şimşek: Türkiye Brıcs'in Kurduğu Yatırım Bankasına Üye Olabilir

BRICS ülkelerinin kurduğu kalkınma bankasının projelerinden yararlanmak için üye olunması şartı arandığını belirten Başbakan Yardımcısı Şimşek, bu nedenle bankaya üye olmayı değerlendirdiklerini bildirdi.

Şimşek: Türkiye Brıcs'in Kurduğu Yatırım Bankasına Üye Olabilir

BRICS ülkelerinin kurduğu kalkınma bankasının projelerinden yararlanmak için üye olunması şartı arandığını belirten Başbakan Yardımcısı Şimşek, bu nedenle bankaya üye olmayı değerlendirdiklerini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Yatırım
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