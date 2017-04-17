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Şimşek: Türkiye Artık İstikrar Bekliyor
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Şimşek: Türkiye Artık İstikrar Bekliyor

Türkiye'nin en kötüyü geride bıraktığını söyleyen Şimşek, seçim sonrası hükümet yönetim sistemine yönelik kaygıların ortadan kalktığını belirterek, "Türkiye artık istikrar bekliyor" dedi.

Şimşek: Türkiye Artık İstikrar Bekliyor

Türkiye'nin en kötüyü geride bıraktığını söyleyen Şimşek, seçim sonrası hükümet yönetim sistemine yönelik kaygıların ortadan kalktığını belirterek, "Türkiye artık istikrar bekliyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Hükümet