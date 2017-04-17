Şimşek: Türkiye Artık İstikrar Bekliyor
Türkiye'nin en kötüyü geride bıraktığını söyleyen Şimşek, seçim sonrası hükümet yönetim sistemine yönelik kaygıların ortadan kalktığını belirterek, "Türkiye artık istikrar bekliyor" dedi.
Türkiye'nin en kötüyü geride bıraktığını söyleyen Şimşek, seçim sonrası hükümet yönetim sistemine yönelik kaygıların ortadan kalktığını belirterek, "Türkiye artık istikrar bekliyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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