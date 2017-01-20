Şimşek'ten Sputnik'in Haberine Yalanlama

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, uluslararası basında yer alan Beşşar Esed ile ilgili sözlerinin doğru olmadığını ve açıklamalarının çarpıtıldığını söyledi.



Şimşek, Davos'ta düzenlenen 47. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında "Suriye ve Irak: Anlaşmazlığı Bitirme" başlıklı paneldeki konuşması sonrası uluslararası basında çıkan haber hakkında, AA muhabirine açıklamada bulundu.



WEF panelinde "Türkiye, artık Esed'siz bir anlaşmada ısrar edemez" şeklinde bir ifade kullanmadığını bildiren Şimşek, açıklaması hakkında Şimşek, "Benim Esed ile ilgili bir açıklamam yok. O tamamen çarpıtıldı. Bir uluslararası ajansın kendi yorumu. Ben, şunu söyledim: Suriye'deki insanlık trajedisinin, zulmün bir tek mesulu varsa o da Esed'dir. Onun olduğu bir devlette ona rıza göstermek onu içselleştirmek imkansız dedim. Ama, zamanında Amerika gibi ülkeler üstüne düşeni yapmadılar. Rusya, İran gibi ülkeler geldiler ve sahada gerçekliği değiştirdiler." ifadelerini kullandı.



"Şu anda bizim en öncelikli konumuz insanlık trajedisine son vermek" diyen Şimşek, Suriye'deki geçici ateşkesin daha kalıcı bir ateşkese ondan sonra da çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.



Paneldeki konuşmasının basına yansıması hakkında Şimşek, "Buradan, 'Esed'siz çözüm olmaz' yorumu çıkartmak için bayağı uğraşmak lazım." şeklinde konuştu.



Şimşek'in makamından yapılan yazılı açıklamada da Başbakan Yardımcısının, söz konusu panelde "Türkiye artık Esed'siz bir anlaşmada ısrar edemez" şeklinde bir ifade kullanmadığı, bunun algı oluşturmaya çalışan Sputnik Haber Ajansının kendi yorumu olduğu bildirilmişti.