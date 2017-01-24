Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yorumda bulundu.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından twitter hesabından yorumda bulundu. Şimşek, "TCMB fiyat istikrarı için parasal sıkılaştırmaya gitti & gerekirse ek sıkılaştırma yapabileceğini ifade etti. Olumlu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Şimşek'ten Faiz Kararı Yorumu
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından yorumda bulundu.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yorumda bulundu.
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