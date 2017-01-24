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Şimşek'ten Faiz Kararı Yorumu
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Şimşek'ten Faiz Kararı Yorumu

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından yorumda bulundu.

Şimşek'ten Faiz Kararı Yorumu

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yorumda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından twitter hesabından yorumda bulundu. Şimşek, "TCMB fiyat istikrarı için parasal sıkılaştırmaya gitti & gerekirse ek sıkılaştırma yapabileceğini ifade etti. Olumlu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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