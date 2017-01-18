Şimşek'te Samsun Mesaisi Başladı

Adana Demirspor TFF 1. Lig'in 18. haftasında kendi sahasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.



Aytaç Durak Tesisleri'nde, Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde çalışmalar yapan mavi-lacivertli oyuncuların hırslı oldukları görüldü. Sabah saatlerinde kuvvet ve dayanıklılık idmanı yapan oyuncular pazartesi günü oynanacak olan zorlu Samsunspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyor. Mersin İdmanyurdu maçında kaybedilen puanları Samsunspor karşılaşmasında telafi etmenin yollarını arayan Adana Demirspor'da tüm hazırlıklar bu yönde yapılıyor.



Mersin İdmanyurdu müsabakasında gördüğü kırmızı kart sonucu oyundan çıkmak zorunda kalan Göksu Alhas bu hafta forma giyemeyecek. - ADANA