Şimşek: Tavan Fiyat Uygulamasını İsteyerek Yapmadık

Başbakan Yardımcısı Şimşek, zorunlu trafik sigortasında başlatılan tavan fiyat uygulamasını hiçbir zaman isteyerek yapmadıklarını belirterek, "Gönül ister ki her sektör kendi fiyatlamasını doğru yapsın. Ama bu bir zorunlu trafik sigortası." dedi.