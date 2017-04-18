Şimşek Rusya'da: Sorunları Görüştük, Hızla Çözüm Üreteceğiz
Rus yetkililerle bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Moskova'da verimli bir toplantı yaptık. Tüm sorunları görüştük. Mayıs başında tekrar görüşüp, hızla çözüm üreteceğiz" dedi.
Rus yetkililerle bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Moskova'da verimli bir toplantı yaptık. Tüm sorunları görüştük. Mayıs başında tekrar görüşüp, hızla çözüm üreteceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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