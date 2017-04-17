Şimşek, Referandum Sonrası Gündemi Değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, referandum sonuçlarına ilişkin olarak, "Çok net demokrasimiz, ülkemiz, milletimiz kazanmıştır." dedi.



Şimşek, Bloomberg HT'de katıldığı programda referandum sonuçlarını değerlendirdi.



Gaziantep ve bölgesinde referandum un sonuçlarına ilişkin soru üzerine Şimşek, kentin, Türkiye'nin önünü açma anlamında çok büyük başarıya imza attığını, yüzde 62,5'lik 'evet' oranıyla diğer büyük şehirlere oranla daha iyi performans ortaya koyduğunu söyledi.



Referandum için ekip olarak çok çalıştıklarını anlatan Şimşek, toplumun geniş kesimleriyle bir araya geldiklerini, güzel interaktif diyaloglar oluşturduklarını söyledi.



Şimşek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de sonuçların oldukça iyi olduğunu belirterek, bunda birkaç faktörün etkili olduğunu dile getirdi.



Kamu düzeninin sağlanmasının bölgeyi ciddi bir şekilde rahatlattığına işaret eden Şimşek, cazibe merkezlerinin de henüz tam olarak devreye girmemesine rağmen ciddi bir umut kaynağı oluşturduğunu kaydetti.



Şimşek, muhalefetin halk oylaması sürecinde çok ciddi bir dezenformasyon çabası bulunduğunu, kendilerinin de bunu düzeltmeye çalıştığını söyledi.



Sonuç itibarıyla milletin önemli bir çoğunluğunun anayasa değişikliğinin önünü açtığını belirten Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu anayasa değişikliğinin üç tane çok temel faydası olacak, ekonomiye yansıması anlamında. Birincisi yönetimde istikrar. Bundan sonra hükümet krizlerinin yaşanma olasılığı son derece düşük. 5 yıl kesintisiz icraat yapma imkanı son derece yüksek. İki başlılığın getirebileceği sıkıntılar temelde ortadan kalkmış oldu. Üçüncüsü, bundan sonra hem hükümet doğrudan doğruya milli iradeden kaynağını alacak hem Meclis doğrudan doğruya vatandaşın oyuyla oluşacak. Güçlü bir Meclis ve hükümet olacak. Bundan sonra demokrasinin kesintiye uğrama riski son derece düşük. Çok net demokrasimiz, ülkemiz, milletimiz kazanmıştır. Burada değişen bir rejim yok, sadece bir hükümet sistemi değişikliğine gittik. O da beraberinde istikrar getirecektir, istikrar reformlarla desteklenirse cidden refah artışı olur."



"İngiltere'nin AB'den ayrılma kararında da benzer sonuç çıktı"



Şimşek, halk oylamasında sandıktan "hayır" çıkan illere ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Burada bir belediye, milletvekili seçimi yapmıyorsunuz, bir hükümet sistem değişikliğini halka sunuyorsunuz. Sonuçta çok net şekilde 'evet' çıkmıştır. Yaklaşık 1,4 milyon bir oy farkı var." dedi.



Çeşitli ülkelerde son yıllarda yapılan tüm referandum ların bu tür yakın sonuçlar verdiğine işaret eden Şimşek, "Brexit (İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı) de öyleydi. Sonuçta bir öneri var, o öneriyi destekleyenler ve desteklemeyenler var. Eğer biz anayasa değişikliğinin içeriğini konuşsaydık, içerikle ilgili bir değerlendirme esas olsaydı bütün bu süreçte, ben inanıyorum ki çok daha yüksek bir 'evet' çıkardı." ifadelerini kullandı.



Şimşek, dünyanın herhangi bir yerinde birçok konunun referandum sonuçlarını etkileyebildiğine işaret ederek, günün şartlarının ve konjonktürün çok belirleyici olduğunu, dezenformasyonun da etkisinin bulunduğunu söyledi.



-"YSK Başkanı gereken açıklamaları yaptı"



Muhalefetin, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) mühürsüz zarflarla ilgili kararıyla seçimlere gölge düşürdüğü iddiasına ilişkin olarak da Şimşek, YSK Başkanının çok net şekilde bu konuda gereken açıklamaları yaptığını söyledi. Şimşek, "Bu ilk defa olan bir durum değil. Önemli olan milli iradenin sandığa herhangi bir baskı altında kalmadan net olarak yansımış olmasıdır. Türkiye'nin çok oturmuş, güçlü bir demokratik geleneği var, seçim süreci en güçlü taraflardan birisidir. Her sandıkta muhalefetin temsilcileri var, oralarda en ufak, zerre kadar bir suistimale imkan yoktur. Olan yerlerde zaten itirazlar yapılmıştır, bunlar değerlendirilecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Şimşek, Türkiye'nin çok adil ve şeffaf bir seçim sistemine sahip olduğunun altını çizdi.



"Fiyat istikrarı hükümetin önceliklerindendir"



Referandum sonrası yeni dönemde para ve maliye politikasına ilişkin bir soruya karşılık Şimşek, fiyat istikrarının hükümetin en önemli önceliklerinden biri olduğunu kaydetti.



Şimşek, fiyat istikrarının güçlü büyüme, ülkenin kalkınması vatandaşın reel gelirinin artması için önemli olduğuna dikkati çekerek, "Fiyat istikrarının ikincil, tali bir konu olarak değerlendirileceğine ben asla inanmıyorum." dedi.



Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini, ülkenin her türlü terör örgütünün saldırısı altında kaldığını, darbe girişimine sahne olduğunu, jeopolitik gerginlikler bulunduğunu anlatan Şimşek, ekonominin bir miktar baskı altına girdiğini fakat kendilerinin gereken ve doğru tedbirleri zamanında alarak bu zor dönemi yönettiklerini kaydetti.



Şimşek, Türkiye'nin tüm bu felaketlere rağmen büyümeye ve istihdam sağlamaya devam ettiğini dile getirerek, "Enflasyonda hafif bir yükseliş var, bunda kur etkisi ön planda. Burada maliye politikası bir miktar devreye sokuldu, yapılması da gerekiyordu, çünkü mali alan var. Kamu borcunun milli gelire oranı, gelişmekte olan ülke ortalamalarının neredeyse yarısı düzeyinde. Bütçe dengeleri de küresel standartlara göre iyi. Bu zor dönemde, var olan bir mali alanı harekete geçirip ekonomiyi desteklemek doğru bir yaklaşımdır." diye konuştu.



"KGF'nin güçlendirilmesi ve destekler doğru karardı"



Şimşek, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) güçlendirilmesi, 250 milyar liralık destek, istihdam destekleri ve yeni yatırım teşviklerinin doğru kararlar olduğunu vurgulayarak, "Bütün bunlar, referandum sonrası belirsizliğin de azalmasıyla birlikte Türkiye'ye ivme kazandırabilecek, ülkenin ümidini artıran faktörler." ifadelerini kullandı.



Bunların kısa vadeli süreci yönetmek anlamında önemli olduğunu dile getiren Şimşek, orta vadede yapısal reformların daha güçlü şekilde devreye girerek bunu destekleyeceğini kaydetti.



(Sürecek)