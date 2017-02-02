Şimşek, Isra Başkanlığına "Devam" Dedi

Dünya Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Birliği'nin (ISRA) başkanlığını 6 yıldır üstlenen Adem Şimşek, 11. genel kurula katılan delegelerin tamamının oyunu alarak başkanlığa yeniden seçildi.



Gemi geri dönüşüm ülkelerini temsil eden delegeler İngiltere'nin başkenti Londra'da olağanüstü toplandı. ISRA Başkanlığına devam etmesi için yoğun talep ve ısrar gören Adem Şimşek görevde kalmayı kabul etti. Şimşek, 11. genel kurula katılan delegelerin tamamının oyunu alarak başkanlığa yeniden seçildi. 6 yıldır ISRA'nın başkanlığını yapan Adem Şimşek, kısa bir süre önce 8 yıl yürüttüğü Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürpriz bir kararla bırakmıştı.



Modernizasyon girişimi



Kendisine duyulan güven ve teveccüh için teşekkür eden ISRA Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, delegelere hitaben yaptığı konuşmada şöyle konuştu: "Türkiye'deki görevimi bıraktım. Çünkü aileme, kendime ve işime daha çok vakit ayırmaya karar verdim. Zira Türk gemi geri dönüşüm sektörü belki de gelebileceği en yüksek noktaya geldi. Bunun içindir ki, o görevimi gözüm arkada kalmadan, yani gönül rahatlığıyla bırakabildim. Ancak şunu da itiraf etmeliyim ki, ben kendi ülkemdeki gemi geri dönüşüm sektörünü dünya liderliğine taşırken, birliğimize üye bazı ülkeleri de biraz ihmal etmiş olabilirim. Bu bağlamda gemi geri dönüşümün evrensel bir sektör olduğuna inanan biri olarak belirtmek isterim ki, bundan sonraki amacımız tüm gemi geri dönüşüm ülkelerini modernize etmek olacaktır. Öyle ki domino etkisi yapacağına inandığım bu modernizasyon girişimi sektörümüzü dünya genelinde daha da güçlendirecektir. Buradaki amacımız aslan payını paylaşan birkaç ülkenin üretimini minimuma çekerek tüm ülkeler arasında daha adil bir paylaşımı sağlamak olmalıdır. Bugün dünyaya örnek gösterilen Türk gemi geri dönüşüm sektörü, 8 yıl gibi uzun ve bir o kadar da özverili bir çalışmayla bugünlere gelebildi. Dolayısıyla işimiz kolay olmayacak, ama inanmak başarmanın yarısıdır." - İZMİR