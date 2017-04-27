Şimşek: "Inşaat Türkiye Için Önemli Bir Sektör"

- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in konuşması ANKARA - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Müteahhitler Birliği 32. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

"İnşaat Türkiye için önemli bir sektör"

Bütçe vergi gelirlerinin dörtte birini eğitime harcadıklarına dikkati çeken Şimşek, eğitime erişimde Türkiye'nin bütün ülkelere örnek gösterilecek şekilde gelişme kaydettiğini vurguladı. Beşeri sermayeye bugünden yapılan yatırımların getirisinin 30-40 yıl geri döneceğine işaret eden Şimşek, eğitimde kalite sorunu olduğunu ancak bunu çözmek için çok ciddi adımlar attıklarını ve atmaya devam edeceklerini söyledi.

Şimşek, Türkiye'de 2000'li yılların başında altyapının son derece zayıf olduğunu, fakat bugün gelinen noktada muazzam bir gelişme kaydettiğini vurguladı. Kamu özel iş birlikleri çerçevesinde çok ciddi projelerin hayata geçirildiğini ve geçirilmeye devam edildiğini belirten Şimşek, Türkiye'nin bu konuda örnek olduğunu dile getirdi.

Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi konusunda da hükümet olarak 100 lira harcayana 225 liralık destek verdiklerini bildiren Şimşek, bu konuda da önemli destekler sunulduğunu anlattı.

Şimşek, inşaatın Türkiye için çok önemli bir sektör olduğunu ve hükümetleri döneminde çok büyük bir gelişme kaydettiğini söyledi. İnşaat sektörünün 2002'den 2016'ya kadar reel olarak 2,8 kat büyüdüğünü bildiren Şimşek, "Ekonomideki payı da yüzde 4,3'ten yüzde 7,6'ya çıkmıştır. İstihdamdaki payı ise yüzde 4,5'tan yüzde 7,3'e çıkmıştır... Türkiye'de 2009 sonrasında ilave 7 milyonun üzerinde istihdam sağlandı, bunun 740 binini inşaat sektörü sağladı." dedi.

(Sürecek)