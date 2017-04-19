Şimşek: "Imf'in Tahmini Muhtemelen Yine Yanlış Çıkacak"
Başbakan Yardımcısı Şimşek, IMF’in Türkiye’nin 2017 büyüme tahminini yüzde 0,4 düşürmesi ile ilgili "Tahminleri muhtemelen yine yanlış çıkacak" dedi.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, IMF'in Türkiye'nin 2017 büyüme tahminini yüzde 0,4 düşürmesi ile ilgili "Tahminleri muhtemelen yine yanlış çıkacak" dedi.
Dün, Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye için 2017 yılı büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 2,5'e indirmesi ile ilgili twitterda açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "IMF'nin Türkiye ekonomisine ilişkin tahminleri muhtemelen yine yanlış çıkacak" dedi. - İSTANBUL
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