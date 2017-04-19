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Şimşek: IMF'in Tahmini Muhtemelen Yine Yanlış Çıkacak
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Şimşek: IMF'in Tahmini Muhtemelen Yine Yanlış Çıkacak

IMF'in Türkiye'nin 2017 büyüme tahminini yüzde 0,4 düşürmesi sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Tahminleri muhtemelen yine yanlış çıkacak" dedi.

Şimşek: IMF'in Tahmini Muhtemelen Yine Yanlış Çıkacak

IMF'in Türkiye'nin 2017 büyüme tahminini yüzde 0,4 düşürmesi sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Tahminleri muhtemelen yine yanlış çıkacak" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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