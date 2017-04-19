Şimşek: IMF'in Tahmini Muhtemelen Yine Yanlış Çıkacak
IMF'in Türkiye'nin 2017 büyüme tahminini yüzde 0,4 düşürmesi sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Tahminleri muhtemelen yine yanlış çıkacak" dedi.
IMF'in Türkiye'nin 2017 büyüme tahminini yüzde 0,4 düşürmesi sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Tahminleri muhtemelen yine yanlış çıkacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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