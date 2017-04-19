Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Şimşek, Imf-Dünya Bankası Toplantılarında Türkiye'yi Temsil Edecek
Ara
BİST 91.047 %-0,36
DOLAR 3,6661 %0,14
EURO 3,9278 %-0,04
PARİTE 1,0710 %-0,19
ALTIN 150,64 %-0,76
FAİZ 11,32 %0,27
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Şimşek, Imf-Dünya Bankası Toplantılarında Türkiye'yi Temsil Edecek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 21-23 Nisan'da ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek.

Şimşek, Imf-Dünya Bankası Toplantılarında Türkiye'yi Temsil Edecek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 21-23 Nisan'da ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek.

Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, Şimşek ve beraberindeki heyet, her yıl düzenlenen Bahar Toplantıları kapsamında, 20-21 Nisan'da yapılacak G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantılarına iştirak edecek.

ABD'deki temasları süresince uluslararası kuruluşların başkanları, bakanlar ve merkez bankası başkanları ile ikili görüşmelerde bulunacak Şimşek, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelecek.

Şimşek, bazı yatırımcı toplantılarına da katılacak.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Para Fonu, Türkiye Cumhuriyeti, Bahar Toplantıları, Merkez Bankası, Dünya Bankası, Mehmet Şimşek, Bakanı Şimşek, Bakan Şimşek, Washington