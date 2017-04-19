Şimşek, Imf-Dünya Bankası Toplantılarına Katılacak
Başbakan Yardımcısı Şimşek, bu hafta cuma ve cumarteis günlerinde ABD'de düzenlenecek olan IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, bu hafta cuma ve cumarteis günlerinde ABD'de düzenlenecek olan IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek.
Kaynak: Dunya.com
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