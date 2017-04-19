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Şimşek, Imf-Dünya Bankası Toplantılarına Katılacak
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Şimşek, Imf-Dünya Bankası Toplantılarına Katılacak

Başbakan Yardımcısı Şimşek, bu hafta cuma ve cumarteis günlerinde ABD'de düzenlenecek olan IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek.

Şimşek, Imf-Dünya Bankası Toplantılarına Katılacak

Başbakan Yardımcısı Şimşek, bu hafta cuma ve cumarteis günlerinde ABD'de düzenlenecek olan IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: Dunya.com

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