Şimşek: Fon Yönetiminde Erken Aşamadayız
Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Küresel olarak baktığımızda, küresel şirketlerin yönettiği fonlar, fon yönetimi anlamında küresel milli gelirin yüzde 95'ini aşmış durumda, yüzde 100'üne doğru gidiyor.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Küresel olarak baktığımızda, küresel şirketlerin yönettiği fonlar, fon yönetimi anlamında küresel milli gelirin yüzde 95'ini aşmış durumda, yüzde 100'üne doğru gidiyor. Türkiye'de ise yüzde 6 civarında." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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