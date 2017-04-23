Şimşek: Beklenenden Hızlı 'Sıkılaşma' Baş Ağrısı Yapar
Türkiye'nin parasal sıkılaşmadan kaynaklabilecek risklere karşı geçmişteki kadar kırılgan olmadığını söyleyen Şimşek, yine de beklenenden daha hızlı bir sıkılaşmanın sıkıntı yaratabileceğini söyledi.
Türkiye'nin parasal sıkılaşmadan kaynaklabilecek risklere karşı geçmişteki kadar kırılgan olmadığını söyleyen Şimşek, yine de beklenenden daha hızlı bir sıkılaşmanın sıkıntı yaratabileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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