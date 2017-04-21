Şimşek ABD'li Devlere Seslendi
Başbakan Yardımcısı Şimşek, ABD'de Apple, Coca-Cola gibi şirketlerin üst düzey yöneticilerine seslendi.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, ABD'de Apple, Coca-Cola gibi şirketlerin üst düzey yöneticilerine seslendi. Şimşek, Türkiye'de reformların süreceğini belirterek reformların özellikle enerji, savunma ve sağlık alanında hızlanacağını ifade etti.
Kaynak: Dunya.com
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