Şimşek ABD'li Devlere Seslendi

Başbakan Yardımcısı Şimşek, ABD'de Apple, Coca-Cola gibi şirketlerin üst düzey yöneticilerine seslendi. Şimşek, Türkiye'de reformların süreceğini belirterek reformların özellikle enerji, savunma ve sağlık alanında hızlanacağını ifade etti.