Simsarların Bıçaklı Kavgası: 1 Yaralı

Samsun'da iki ayrı dolmuş hattında çalışan simsarlar arasında yolcu meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi bıçaklanarak hastanelik oldu.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 ayrı dolmuş hattında çalışan simsarlar arasında durakta yolcu alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A.(48) bıçakla saldırdığı M.E.'yi (24) sol elinin bileğinden yaraladı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı simsar M.E., tedavi altına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.A., sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN