Simon Kjaer Yoksa 3 Puan Yok!

FutbolArena Detay - Süper Lig'in 17. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Adanaspor ile 2-2 berabere kalırken savunmada yaptığı hatalarla dikkatleri çekti.



Özellikle arka adalesinden sakatlandığı için bu maçta oynayamayan Simon Kjaer yerine görev yapan Roman Neustadter savunmada aksarken, Adanaspor'da Magaye Gueye attığı bir gol ve yaptığı bir asistle yıldızlaştı.



SİMON KJAER'İN OYNAMADIĞI LİG MAÇLARI



Fenerbahçe bu sezon Simon Kjaer'in oynamadığı üç lig maçında sadece bir puan alabildi.



Sezon başında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 yenilen Fenerbahçe ardından 3. hafta Bursaspor'a sahasında 1-0 yenilmişti. Sarı lacivertliler son olarak Adanaspor'la da sahasında 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.



Öte yandan Simon Kjaer'i Premier Lig'in lideri Chelsea'nin istediği iddia ediliyor.



