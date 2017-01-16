Simon Kjaer, Medipol Başakşehir Maçına Yetişecek Mi?

FutbolArena Özel - Kjaer'in oynamadığı maçlarda ciddi puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe'de Adanaspor maçında da aynı durum geçerliydi.



Simon Kjaer ne zaman dönecek?



Danimarkalı stoperin yokluğunda Neustadter bekleneni veremedi. Yaklaşık bir haftadır takımdan ayrı olan tecrübeli stoperin bu hafta oynanacak olan Medipol Başakşehir maçı öncesi durumu merak ediliyor.



Futbolcunun üst adele zarında bir yırtık var. Bu yırtığın adelede olmaması sebebiyle iyileşme süreci daha çabuk olacak. Ancak an itibariyle Kjaer'in yetişmeme ihtimali daha yüksek. Tedavisi sürecek olan futbolcunun durumu maç gününe kadar takip edilecek.



Simon Kjaer'in olmadığı maçlarda Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar



Süper Lig'in 17. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Adanaspor ile 2-2 berabere kalırken savunmada yaptığı hatalarla dikkatleri çekti.



Özellikle arka adalesinden sakatlandığı için bu maçta oynayamayan Simon Kjaer yerine görev yapan Roman Neustadter savunmada aksarken, Adanaspor'da Magaye Gueye attığı bir gol ve yaptığı bir asistle yıldızlaştı.



Fenerbahçe bu sezon Simon Kjaer'in oynamadığı üç lig maçında sadece bir puan alabildi.



Sezon başında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 yenilen Fenerbahçe ardından 3. hafta Bursaspor'a sahasında 1-0 yenilmişti. Sarı lacivertliler son olarak Adanaspor'la da sahasında 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.



Öte yandan Simon Kjaer'i Premier Lig'in lideri Chelsea'nin istediği iddia ediliyor.