Simitçi Dede" 60 Yıldır Tezgahını Boş Bırakmıyor

FERHAT KAYHAN - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 60 yıldır simitçilik yapan 73 yaşındaki Muhsin Özsoy, her gün yaklaşık 10 kilometre yürüyüp simit satarak ailesini geçindiriyor.



Ailesinin Sorgun ilçesinden Yerköy ilçesine göç etmesiyle birlikte babasına destek olmak için 12-13 yaşlarında simit satmaya başlayan Özsoy, ilerlemiş yaşına rağmen işini halen severek yapıyor.



Sabahın ilk ışıklarıyla eşi Nuriye Özsoy'un hayır dualarıyla evinden çıkan "simitçi dede", fırınlardan aldığı simitleri satmak için akşama kadar cadde cadde, sokak sokak geziyor.



Yerköy ilçesinin yanı sıra simit satmak için Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine de giden Özsoy, okul önleri, kahvehaneler ve pazar yerleri gibi insanların yoğun bulunduğu yerleri dolaşarak günde yaklaşık 10 kilometre yol kat ediyor.



İlerlemiş yaşına rağmen sağlığını da işine borçlu olduğunu ifade eden Özsoy, simit satarak kazandığı parayla bugüne dek evini geçindirdiği, 5 çocuğunu büyütüp evlendirdiği ve hacca gittiği için şükrediyor.



Özsoy, gençliğinde günde binden fazla simit sattığını, artık günde 100-150 simit satabildiğini anlatarak, "Şimdi ekmek fırınları, pastaneler simit çıkarıyor bu sebeple işler çok düştü. Şimdi 100-150 simit satabiliyorum." dedi.



Yaşı ilerlediği için çevresinden kimi zaman tepki aldığını ancak işini severek yaptığını ifade eden Özsoy, şunları söyledi:



"Simitçiliğe başladım başlayalı zevkle yapıyorum, bu işten çok para kazandım, çok memnunum. Bazıları hor görüyor '70 yaşındasın artık bırak, ayıp değil mi, başkası satsın' diyorlar. Ben ayıp olacak bir şey yapmıyorum, alın terimle ekmeğimi kazanıyorum. 5 çocuğumu büyüttüm, onları ev sahibi yaptım. Kazandığım parayla hacca da gittim. Çalışmayı seviyorum, oturmak istemiyorum. Ama şimdiki gençler hemen zengin olalım diye çabalıyor. Gençlerin boş gezmesini istemem, simit satsınlar, çalışsınlar. Ben çalıştım, didindim ve bu zamana geldim."



Kuruş kuruş kazandığı para ile emekli olduğunu aktaran Özsoy, "Simitçilik sayesinde Allah beni hiç bir şeye muhtaç etmedi. Mevlam ne zaman canımı alırsa ben de o zaman bu simitçiliği bırakırım." diye konuştu.



Eşini her sabah dış kapıya kadar uğurlayan Nuriye Özsoy da evlendikleri günden beri eşinin simitçilik yaprak evinin geçimini sağladığını belirterek, "Beni ve çocuklarımı hiç kimseye muhtaç etmedi. Eşim simitçilikle kazandığı parayı getirir bana verirdi ben de biriktirirdim. Bu şekilde tam 60 yıldır geçimizi sağladık, çocuklarımızı evlendirdik, Allah herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı.