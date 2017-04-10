Simit Alan Müşterilerine Şarkı Söylüyor

Hayrabolu'da yaşayan 42 yaşındaki Tarık Kulusayın, 35 yıldır evinin geçimini seyyar tezgahında simit satarak sağlıyor. Kulusayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yaşında seyyar tezgahında simit satmaya başladığını ve 35 yıldır bu işe devam ederek ailesinin geçimini sağladığını söyledi.



İşinin kendisi için ekmek kapısı olduğunu ve severek yaptığını ifade eden Kulusayın, "Seyyar arabamla her gün yaz kış demeden simit satarak ekmek paramı kazanıyorum. Kazandığım parayla 4 kişilik ailemin geçimini sağlıyorum. Benden simit alan bazı vatandaşlar şarkı söylememi istiyor, bende onlara şarkı söylüyorum. Sesimi çok beğendiklerini söylediklerinde bende mutlu oluyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum."



Kulusayın, yıllardır işini severek yaptığını ve sağlığı elverdiği sürece yapmaya da devam edeceğini sözlerine ekledi.