Simeone, Türk Yıldızın Peşinde!

Süper Lig'de üçüncü yıldıza giden, UEFA Avrupa Ligi'nde göz kamaştıran bir performans gösteren Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, İspanyolların yakın markajında... Galatasaray'dan Arda Turan'ı 12 milyon euroya alıp, 41 milyon euroya dünya devi Barcelona'ya satan Atletico Madrid, bu kez 24 yaşındaki oyuncu için Siyah-beyazlılar'ın kapısını aşındırıyor. Uzun süredir Oğuzhan'ı takip ettiren Teknik Direktör Diego Simeone'nin milli oyuncunun alınması için yönetime rapor verdiği bildirildi. İspanyol yönetimi de Arjantinli teknik adamın isteği doğrultusunda Beşiktaş'la görüştü.



YÖNETİM SEZON SONUNA ERTELEDİ



Siyah-beyazlı yönetim ise "Şu anda lig yarışı devam ediyor. Oyuncumuzun konsantrasyonunu bozabilecek böyle bir pazarlığın içinde olmayız. Sezon sonu görüşelim." diyerek öneriyi erteledi. Sezon sonu iki kulüp arasında Oğuzhan Özyakup için görüşmelerin yeniden başlaması ve para konusunda anlaşma sağlanırsa transferin sonuçlandırılması planlanıyor. İspanyol ekibi şu ana kadar Beşiktaş'al para konusunu konuşmadı. Ancak Atletico'nun milli oyuncu için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Beşiktaş ise 25 milyon euro istiyor.



ROMA DA TRANSFER ETMEK İSTİYOR



Oğuzhan Özyakup'u isteyen tek kulüp Atletico Madrid değil. Roma da milli oyuncuyu yakından takip ediyor. Scoutlarına 24 yaşındaki orta sahayı izlettiren İtalyan ekibi ise henüz resmi bir teklif yapmadı. İtalyanların da sezon sonunda böyle bir teklif yapma ihtimali yüksek. Siyah-beyazlı yönetim konuyu Oğuzhan Özyakup'la görüşecek ve kendisi ayrılmak isterse, gitmek istediği kulübe kolaylık sağlanacak. Aksi halde milli oyuncu, Beşiktaş forması giymeye devam edecek.



5 YIL UZATACAK BEŞİKTAŞ'A KAZANDIRACAK!



Siyah-beyazlılar'la beş yıllık daha mukavele yenilemek isteyen Oğuzhan, yönetimi duygulandıran bir davranış sergiledi. Gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki orta saha, birçok talibi olmasına rağmen Beşiktaş'la nikah tazeleme konusunda hiç tereddüt göstermedi. Birçok futbolcu, "Sözleşmem bitsin, imza parası da alırım" uyanıklığı yaparken Oğuzhan Özyakup, kulübüne olan vefasını gösterdi.



KAPTANLIK BU!



Başkan Fikret Orman'ın bu konu hakkındaki düşüncesini açıklamasının ardından 24 yaşındaki orta saha, "Ben Beşiktaş'a geldiğimde nerede olduğumu unutmadım. Beşiktaş sayesinde nerelere geldiğimin farkındayım. Para ilk tercihim değil. Başkanımız benim için neyi uygun görürse ben ona uyarım" dedi.



YÜKSELİŞTE



Feda sezonunda 500 bin euro bonservis bedeliyle Arsenal'den alınan Oğuzhan Özyakup, beş yılda Siyah-beyazlılar'ın kaptanlığına yükseldi. Şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 174 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, rakip ağları 26 kez havalandırdı. 38 de asist yapan Ozzie, Avrupa devlerinin dikkatini çekti.



(Akşam)