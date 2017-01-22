Şimdiden Üniversiteli Oldular

Yaşar Üniversitesi, üniversite hazırlık maratonu döneminde adayların doğru bölüm tercihi yapmalarına katkı sağlamak amacıyla "Eğitim ve Tanıtım Günleri" düzenledi. Selçuk Yaşar Kampüsü'nde gerçekleştirilen ve iki gün süren etkinliklere, İzmir ve çevre illerden yaklaşık 4 bin öğrenci katıldı.



Sınav maratonunun sonuna yaklaşan lise son sınıf öğrencileri meslek seçimi öncesi Yaşar Üniversitesi Eğitim ve Tanıtım Günleri'ne katıldı. Selçuk Yaşar Kampüsü'nde, iki gün boyunca, akademisyenlerinin gerçekleştirdiği 'örnek ders uygulamaları' ile üniversite havasını soluyan gençler, Avrupa Birliği destekli programlar ve yurtdışı olanakları hakkında da bilgi sahibi oldu.



Kampüste ders



Tüm bölüm ve programlar hakkında bilgi sahibi olan öğrencilerin, gelecek hedeflerini de doğru belirleyebilmeleri amaçlandı. Örnek ders uygulamalarının yanı sıra seminerlerle de aday öğrencilere destek verildi. Yaşar Üniversitesi'nin akademik programları, eğitim olanakları, burs seçenekleri ve kampüs imkanları hakkında da bilgi alan öğrenciler, tercih etmeyi düşündükleri bölümleri yerinde görüp inceleme olanağına da sahip oldu.



Tercih önerisi



Adayların yeteneklerini ve isteklerini bilip bu doğrultuda adımlar atması gerektiğini belirten Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, "Adaylar öncelikle kendi yetenekleri çerçevesinde mutlu olacakları bir alanı seçmeliler. Sonradan pişmanlık duyacakları, çalışmak istemedikleri meslek alanlarını tercih etmesinler. Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediğimiz eğitim ve tanıtım günlerinde de bu bilinci kazandırmayı amaçladık" dedi.



"Motivasyon sağladı"



Sınav maratonunun sonuna yaklaşan liseliler, örnek ders uygulamaları ile üniversite ortamını şimdiden görmenin kendilerine motivasyon sağlayacağını belirtti. Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi'nden Şidar Turşak, "Elektrik-elektronik mühendisliği tercih etmeyi düşünüyorum. Yaşar Üniversitesi'nin kampüs ve ders ortamını, laboratuvarları görme fırsatımız oldu. Sağladığı imkanlarıyla eğer burs kazanırsam burası tercihlerimde ön plana çıkıyor" dedi. Çimentaş Anadolu Lisesi'nden Senem Güneş ise, "Tanıtım günleri etkinliğinde hem üniversite havasını soluma hem de tercih etmeyi düşündüğüm bölümler hakkında detaylı bilgi edinme fırsatını buldum. Hukuk fakültesinde okumak istiyorum. İzmir'de öğrenim hayatımı sürdürmek istiyorum" diye konuştu. Kemalpaşa Ferzent Bulum Anadolu Lisesi'nden Okan Uykuçeken de, şunları söyledi: "Çocukluğumdan bu yana hayalim televizyon veya radyoda seslendirme alanında çalışmak. Bu nedenle iletişim fakültesinde radyo televizyon ve sinema bölümünde okumak istiyorum. Yaşar Üniversitesi'nin medya Merkezini, radyosunu, TV ve seslendirme stüdyolarını inceleme fırsatım oldu." - İZMİR