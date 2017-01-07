İrfan Kangı'nın yönettiği "Şimdi Ne Olacak?" tiyatro oyunu, Caddebostan Kültür Merkezi A Salon'da!



"Kızlarının en mutlu günü için hazırlanan bir aile, sevdiği için fütursuzca mücadele eden bir genç, evliliği deneme tahtası olarak gören bir damat, bir dediği bir dediğini tutmayan bunak bir amca ve ortada bir ceset. Bir kız isteme merasimi ne kadar zor olabilir ki sorusunun cevabını veren "Şimdi Ne Olacak", düşmeyen temposu ve koşuşturması, deneyimli oyuncu kadrosu ve sürprizleriyle seyirciye keyifli bir akşam yaşatıyor.



Siz siz olun hem evimize gelenlere hem de bu oyunu kaçırmamaya dikkat edin."



Yazan: Erkan Gündüz



Yöneten: İrfan Kangı



Müzik: Mehmet Yiğit Dalgın



Dekor: Nazmi Karabacak



Kostüm: Deniz Karakaya



Ses & Işık: Sedat Cevrioğlu



Oyuncular: Ferdi Akarnur, Dost Elver,Kerem Poyraz Kayaalp, Burçin Abdullah, Suat Güzey, Devrim Atmaca, Soner Enmutlu



2 Perde