İrfan Kangı'nın yönettiği "Şimdi Ne Olacak?" tiyatro oyunu, Caddebostan Kültür Merkezi A Salon'da!
"Kızlarının en mutlu günü için hazırlanan bir aile, sevdiği için fütursuzca mücadele eden bir genç, evliliği deneme tahtası olarak gören bir damat, bir dediği bir dediğini tutmayan bunak bir amca ve ortada bir ceset. Bir kız isteme merasimi ne kadar zor olabilir ki sorusunun cevabını veren "Şimdi Ne Olacak", düşmeyen temposu ve koşuşturması, deneyimli oyuncu kadrosu ve sürprizleriyle seyirciye keyifli bir akşam yaşatıyor.
Siz siz olun hem evimize gelenlere hem de bu oyunu kaçırmamaya dikkat edin."
Yazan: Erkan Gündüz
Yöneten: İrfan Kangı
Müzik: Mehmet Yiğit Dalgın
Dekor: Nazmi Karabacak
Kostüm: Deniz Karakaya
Ses & Işık: Sedat Cevrioğlu
Oyuncular: Ferdi Akarnur, Dost Elver,Kerem Poyraz Kayaalp, Burçin Abdullah, Suat Güzey, Devrim Atmaca, Soner Enmutlu
2 Perde
Şimdi Ne Olacak
İrfan Kangı'nın yönettiği "Şimdi Ne Olacak?
İrfan Kangı'nın yönettiği "Şimdi Ne Olacak?" tiyatro oyunu, Caddebostan Kültür Merkezi A Salon'da!