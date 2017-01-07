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Şimdi Ne Olacak

Şimdi Ne Olacak

İrfan Kangı'nın yönettiği "Şimdi Ne Olacak?

Şimdi Ne Olacak

İrfan Kangı'nın yönettiği "Şimdi Ne Olacak?" tiyatro oyunu, Caddebostan Kültür Merkezi A Salon'da!

"Kızlarının en mutlu günü için hazırlanan bir aile, sevdiği için fütursuzca mücadele eden bir genç, evliliği deneme tahtası olarak gören bir damat, bir dediği bir dediğini tutmayan bunak bir amca ve ortada bir ceset. Bir kız isteme merasimi ne kadar zor olabilir ki sorusunun cevabını veren "Şimdi Ne Olacak", düşmeyen temposu ve koşuşturması, deneyimli oyuncu kadrosu ve sürprizleriyle seyirciye keyifli bir akşam yaşatıyor.

Siz siz olun hem evimize gelenlere hem de bu oyunu kaçırmamaya dikkat edin."

Yazan: Erkan Gündüz

Yöneten: İrfan Kangı

Müzik: Mehmet Yiğit Dalgın

Dekor: Nazmi Karabacak

Kostüm: Deniz Karakaya

Ses & Işık: Sedat Cevrioğlu

Oyuncular: Ferdi Akarnur, Dost Elver,Kerem Poyraz Kayaalp, Burçin Abdullah, Suat Güzey, Devrim Atmaca, Soner Enmutlu

2 Perde

Kaynak: Etkinlik.io

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