Şimdi Ekonomiye Odaklanmalıyız"
İTSO Başkanı Anıl, referandum sonucuna ilişkin değerlendirmesinde, "Süratle Türkiye'nin sorunlarına, üretime ve ekonomiye odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.
İTSO Başkanı Anıl, referandum sonucuna ilişkin değerlendirmesinde, "Süratle Türkiye'nin sorunlarına, üretime ve ekonomiye odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com
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