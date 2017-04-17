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Şimdi Ekonomiye Odaklanmalıyız"
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Şimdi Ekonomiye Odaklanmalıyız"

İTSO Başkanı Anıl, referandum sonucuna ilişkin değerlendirmesinde, "Süratle Türkiye'nin sorunlarına, üretime ve ekonomiye odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Şimdi Ekonomiye Odaklanmalıyız

İTSO Başkanı Anıl, referandum sonucuna ilişkin değerlendirmesinde, "Süratle Türkiye'nin sorunlarına, üretime ve ekonomiye odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

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