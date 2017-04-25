Şimdi Darüşşafakalı olma zamanı

Darüşşafaka Eğitim Kurumları 2017 Sınavı 28 Mayıs Pazar günü yapılacak

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2017 yılı sınavı, 28 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da Türkiye'nin 21 ilinde düzenlenecek.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Türkiye genelinde 11.000'i aşkın babası veya annesi hayatta olmayan ve 4. sınıfta okuyan öğrenciyi sınavından haberdar etmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Koşullarına uyan öğrencilerin hayatları boyunca sadece bir kez yakalayabileceği bu fırsatı kaçırmamaları için çalışan Darüşşafaka, Afyonkarahisar, Balıkesir, Tekirdağ, Van, Manisa (Soma), Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da sınav tanıtım toplantıları düzenleyerek Türkiye'nin dört bir yanında velileri, öğretmenleri ve aday öğrencileri bilgilendirdi.

Bu yıl ülkemizde ilkokul 4. sınıfta okuyan, annesi ve/veya babası hayatta olmayan yaklaşık 11.000 öğrenci bulunuyor. Tüm potansiyel öğrencilerin, yaşamlarını değiştirecek bu büyük fırsattan yararlanabilmesi için, tanıtım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sınav bu yıl 28 Mayıs 2017 Pazar günü saat 10.00'da Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'da gerçekleştirilecek. Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarının Darüşşafaka'ya 22 Mayıs 2017 Pazartesi gününe kadar elden veya postayla ulaştırılması gerekiyor. Bu yıl ilk defa https://basvuru.darussafaka.org/ sitesi üzerinden online başvuru da yapılabiliyor.

Bugün Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda Türkiye'nin 70 ilinden sınavla seçilmiş babası veya annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli 953 öğrenci eğitim görüyor. Yaklaşık 100 yıl boyunca sadece erkek çocuklarını kabul eden, kapılarını ilk kez 1971'de kız öğrencilere de açan Darüşşafaka'da bugün kız-erkek öğrenci sayıları birbirine çok yakın. Öğrencilerin yüzde 58'i İstanbul dışından, yüzde 42'si ise İstanbul'dan geliyor. Sınava girecek olan öğrencilerde aranan koşullar ise şöyle;

Babasının ve/veya annesinin hayatta olmaması

Ailesinin maddi durumunun iyi bir eğitim için yeterli olmaması

2006 ya da sonraki yıllarda doğmuş olması (yaş düzeltmesi geçersizdir)

2016 - 2017 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi olması

Sağlık ve diğer yönlerden yatılı okula kabulünde sakınca bulunmaması

T.C. vatandaşı olması