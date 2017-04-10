Simder Üyeleri 10. Yılda Buluştu
Sinop İmam Hatipliler Derneği(SİMDER) kuruluşunun 10’uncu yılında düzenlediği kahvaltı programında üyeleriyle bir araya geldi.
Sinop İmam Hatipliler Derneği(SİMDER) kuruluşunun 10'uncu yılında düzenlediği kahvaltı programında üyeleriyle bir araya geldi.
Öğretmenevinde yapılan kahvaltıya Sinop Valisi Hasan İpek, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Ali Çöpçü, AK Parti Sinop İlçe Başkanı Fatih Özçelik ve birçok üye katıldı. Birlik ve beraberliği simgeleyen kahvaltı programında İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından kahvaltı öncesi dua edildi.
Açılış konuşmasını yapan SİMDER Başkanı Osman Aksu, "Yıllar sonra sizlerle yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepinizle çok güzel anılarımız oldu ve yıllar sonra burada bu anıları paylaşma fırsatı bulduk. Sinop İmam Hatipliler Derneği olarak çok daha güzel projelere imza atacağız Diliyorum ki birlik ve beraberliğimiz hiç bozulmasın, daima hep bir arada nice güzel programlar düzenleyelim" dedi.
10. yıl özel programında bir araya gelen imam hatip mezunları teker teker okul anılarını anlattı. - SİNOP