Simav'ın 70 Yıllık Terzisi

Kütahya'nın Simav ilçesinde 70 yıldır terzilik mesleğini icra eden İlyas Aksoy, (83) 'el emeği göz nuru' olarak adlandırdığı takım elbiseleri, kendine has ölçü tekniği ile ve itinayla diktiğini belirtti.



Çocukluk yıllarında amcası Mehmet Aksoy'dan öğrendiği terzilik mesleğini, ustası Mehmet Atlıer'in yanında iki yıl kalfalık yaptıktan sonra bu güne kadar severek sürdüren İlyas usta, tekstildeki makineleşme ve teknolojinin gelişmesi ile büyüyen sektörün, terziliği ikinci sırada bıraktığını söyledi. Aksoy, "Terzi çıraklığına girebilmek için hatırı sayılır ve güvenilir büyüklerin referansına ihtiyaç duyulurdu, ilkokuldan bitirdikten sonra başladığım terzilik zanaatının, son yıllarda can çekişmesi beni çok üzüyor. Yıllara direnerek dikiş makinemin başından ayrılmıyorum, kuzenim Remzi Aksoy ile birlikte çalışıyoruz. Bir sezonda 10-15 tane takım elbise siparişi gelirken, hazır giyimden gelen pantolon paça işi ile özel ütü işlerini yapıyoruz, terzilik mesleği hazır giyime yenik düştü" dedi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA