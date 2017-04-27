Simav'daki Okullarda Ağaçlandırma Çalışmaları

Simav ilçesindeki okul bahçelerinde ağaçlandırma çalışması yapıldı.



Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul bahçelerinin ağaçlandırması çalışması kapsamında, ilçeye bağlı Simav Güzelyurt ve Dağardı köylerindeki ilk ve ortaokulların bahçelerinde ağaç dikimi etkinliği düzenlendi.



Yaklaşık 250 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmasında, 25 mavi ladin, 15 akçaağaç, 10 sedir, 15 mavi servi ve 20 oya ağacı dikildi.



Fidan dikim etkinliğinde öğrencilere, fidan dikme ve yaşatma konularında bilgiler verildi.



Ağaç dikim etkinliği öğrencilerin, diktikleri fidanlara can suyu vermesinin ardından sonra erdi.