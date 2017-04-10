Simav'da Ücretsiz Sinema

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Kültür Müdürlüğü tarafından çocuklara ve ailelerine ücretsiz sinema keyfi yaşatıldı. Simav Hükümet Konağı Konferans Salonunda, saat 13.00 ve 19.00'da iki seans olarak yapılan sinema gösterimine minikler yoğun ilgi gösterdi. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Hükümet Konağındaki konferans salonuna kurulan sinema makinası ile sinemayı yeni kuşaklara unutturmadıklarını söyledi. Özkan, "İki seans halinde sunulan 'Neşeli Dalgalar, Dalga Manya' filmini yaklaşık 500 çocuk ve ailesine ücretsiz izlettik, bir de ücretsiz patlamış mısır ikram ettik. Belediyemiz kültür hizmetleri yeni projelerle devam edecek" dedi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA