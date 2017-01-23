Simav ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zeliha Yelmer (32) yönetimindeki 43 KP 266 plakalı otomobil, Simav-Balıkesir Çevre Yolu kenarındaki çöp konteynerine çarptı.
Kazada sürücü Yelmer (32) ile otomobildeki arkadaşı Çiğdem Gümüş (35) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Simav'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Simav ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Simav ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
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