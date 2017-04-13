Simav'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Naşa beldesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Simav'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Naşa beldesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Ercan Canlı yönetimindeki motosiklet yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 27 yaşındaki Ercan Canlı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Canlı'nın cenazesi otopsi için Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.(YD-EFE) - KÜTAHYA

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